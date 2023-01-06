Російські військові обстріляли другу пожежну частину за два дні в Херсоні. Є загиблі та поранені

Окупаційні війська Російської Федерації 6 січня завдали удару по ще одній пожежній частині в Херсоні. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

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Внаслідок атаки є загиблі, також люди дістали поранення. Загалом зафіксували не менше 4 вибухів. Поруч з обстріляною пожежною частиною горів будинок у приватному секторі.

"І потім вони говорять про "припинення вогню". Це за межею розуміння будь-яких цивілізованих процесів", — зазначив Тимошенко.

Нагадаємо, 5 січня ворог також поцілив по пожежній частині ДСНС. В цей же час окупанти завдали удару по будинку в центральній частинуі міста. Внаслідок атаки загинув 18-річний чоловік.

До цього за добу 4 січня російські військові 48 раз обстріляли Херсонську область. Внаслідок обстрілів поранено троє людей. А 2 січня через атаки РФ на Херсонщині загинули 2 людини, 9 жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості.