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Події
Дата публікації

Російські військові обстріляли кафе на Харківщині: є жертви

харківщина, обстріл
Внаслідок ворожого обстрілу на Харківщині є загиблі. Фото: обласне управління ДСНС

Війська країни-агресора РФ 26 серпня вдарили по Куп’янському району на Харківщині. Ворог поцілив у цивільний об’єкт.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За попередньою інформацією медиків, у селі Подоли внаслідок обстрілу загинули 2 людей, ще 1 - поранений. Дані встановлюються", - зазначив він.

За його словами, ворог влучив у кафе, де вдень перебували місцеві жителі.

На місці працюють правоохоронці та екстрені служби.

Нагадаємо, за минулу добу 25 серпня під вогнем російських окупантів перебували населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області. Ворог вів обстріли з реактивної та ствольної артилерії, мінометів, використовував бойову авіацію.

Автор:
Ніна Комащенко