Російські військові обстріляли Курахове: що відомо про наслідки

Окупаційні війська Російської Федерації 6 січня відкрили вогонь по Кураховому Донецької області. Внаслідок атаки одна людина дістала поранення. Про це в Facebook повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Росіяни поцілили у 2 багатоповерхівки та 1 приватний будинок в центрі міста. Також пошкоджене відділення місцевої лікарні, де і перебувала людина, яка отримав поранення.

"Курахове вже далеко не вперше зазнає такого удару. І, на жаль, можна бути впевненим, що не востаннє. Залишатися в місті — небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно", — зазначив Кириленко.

Нагадаємо, за добу 5 січня росіяни вбили двох мирних жителів в Донецькій області, ще 3 людини в області отримали поранення.

Крім того, російські загарбники вранці 3 січня також обстріляли Курахове. Тоді внаслідок атаки 1 людина загинула, ще 2 дістали поранення.