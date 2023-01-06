Відповідальна країна Відповідальна країна
Ренкінг HR-ініціатив Ренкінг HR-ініціатив
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Точка У Точка У
Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Російські військові обстріляли Курахове: що відомо про наслідки

Російські військові обстріляли Курахове: що відомо про наслідки

Окупаційні війська Російської Федерації 6 січня відкрили вогонь по Кураховому Донецької області. Внаслідок атаки одна людина дістала поранення. Про це в Facebook повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Росіяни поцілили у 2 багатоповерхівки та 1 приватний будинок в центрі міста. Також пошкоджене відділення місцевої лікарні, де і перебувала людина, яка отримав поранення.

Фото 2 — Російські військові обстріляли Курахове: що відомо про наслідки
Фото 3 — Російські військові обстріляли Курахове: що відомо про наслідки
Фото 4 — Російські військові обстріляли Курахове: що відомо про наслідки
Фото 5 — Російські військові обстріляли Курахове: що відомо про наслідки
Фото 6 — Російські військові обстріляли Курахове: що відомо про наслідки
Фото 7 — Російські військові обстріляли Курахове: що відомо про наслідки
Фото 8 — Російські військові обстріляли Курахове: що відомо про наслідки

"Курахове вже далеко не вперше зазнає такого удару. І, на жаль, можна бути впевненим, що не востаннє. Залишатися в місті — небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно", — зазначив Кириленко.

Нагадаємо, за добу 5 січня росіяни вбили двох мирних жителів в Донецькій області, ще 3 людини в області отримали поранення.

Крім того, російські загарбники вранці 3 січня також обстріляли Курахове. Тоді внаслідок атаки 1 людина загинула, ще 2 дістали поранення.

Автор:
Віта Молодан