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Російські військові обстріляли Нікопольщину: в ОВА розповіли подробиці

Російські військові обстріляли Нікопольщину: в ОВА розповіли подробиці
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські військові 22 липня двічі вдарили по Нікопольщині. По Марганецькій громаді окупанти вдарили з важкої артилерії. Поцілили і самому Нікополю.

Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА.

Згідно з повідомленням, місто найбільше постраждало внаслідок обстрілу. Рашисти пошкодили 12 приватних будинків, 6 господарських споруд, теплицю, лінії електропередач. 

Також ворожі снаряди влучили в чотири автівки, одна з них – повністю знищена. Внаслідок обстрілу сталася пожежа, яку вогнеборці вже загасили.

Окрім цього під обстріли потрапила і Великомихайлівська громада Синельниківського району. Тут понівечена лінія електропередач. 

Фото 2 — Російські військові обстріляли Нікопольщину: в ОВА розповіли подробиці
Фото 3 — Російські військові обстріляли Нікопольщину: в ОВА розповіли подробиці
Фото 4 — Російські військові обстріляли Нікопольщину: в ОВА розповіли подробиці
Фото 5 — Російські військові обстріляли Нікопольщину: в ОВА розповіли подробиці
Фото 6 — Російські військові обстріляли Нікопольщину: в ОВА розповіли подробиці
Фото 7 — Російські військові обстріляли Нікопольщину: в ОВА розповіли подробиці

Як зазначили в ОВА, всюди минулося без постраждалих.

Нагадаємо, ввечері 21 липня росіяни обстріляли Нікополь, внаслідок чого троє людей отримали поранення. 

Крім того, війська РФ ще раз обстріляли місто вночі, вдаривши по промисловому підприємству. Обійшлося без жертв. 

Автор:
Тетяна Гойденко