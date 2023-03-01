Російські військові обстріляли п`ять громад Сумської області

Протягом дня,1 березня, окупанти обстріляли 5 територіальних громад Сумської області. Під ворожий вогонь потрапили Новослобідська, Краснопільська, Есманська, Шалигинська та Білопільська громади. Зафіксовано 31 влучання.

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Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

По Краснопільській громаді ворог відкрив вогонь з 09:50 ранку з мінометів − 10 мін окупанти скинули на територію громади. Новослобідська громада потрапила під обстріл о 14:25, зафіксовано 3 влучання.

По Шалигинській громаді відкрили воногоь о 15:00, з території РФ окупанти здійснтили 8 прильотів, ймовірно з міномету 120 мм. В цей же час під ворожим вогнем опинилася Есманьська громада, зафіксовано 6 вибухів.

У Білопільській громаді зафіксували 4 влучання.

Днем раніше, 28 лютого, російські військові обстрілювали територію семи прикордонних громад Сумської області. Тоді, зокрема, з ворожого безпілотника було скинуто на приватний житловий будинок два вибухові снаряди типу ВОГ.