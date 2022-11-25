Російські військові обстріляли Херсонську область — вбили 10 людей

За минулу добу, 24 листопада, війська Російської Федерації атакували нещодавно звільнену територію Херсонської області. Внаслідок атаки загинули 10 жителів регіону, ще 54 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Про це 25 листопад повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За добу окупанти 49 разів обстріляли територію регіону. Загарбники відкрили вогонь з артилерії по житловим кварталам Херсону. Росіяни поцілили в приватні та багатоквартирні будинки, суднобудівний завод, будівлю на території школи, газові труби у місті.

Крім того, загарбники обстріляли Зеленівку, Чорнобаївку та Степанівку Херсонського району.

У Бериславському районі під ворожий вогонь потрапив Берислав, пошкоджено приватні будинки.

Раніше повідомлялося, що війська Російської Федерації атакували гуманітарну точку в Херсонській області в той момент, коли там люди отримували хліб. Внаслідок обстрілу поранено 5 осіб".

До цього в Херсонській області російські військові з літака обстріляли колону автомобілів мирних українських громадян. В цей час люди стояли в черзі на понтонну переправу на лівий берег річки Дніпро біля Дар’ївського мосту.