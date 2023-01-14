Російські військові вбили одну людину в Кривому Розі ракетним ударом

Окупанти ввечері 14 січня продовжили атакувати Дніпропетровську область. Загарбники черговий раз завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

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Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Ракета влучила в приватний житловий будинок. Внаслідок удару загинула одна людина, ще одна — дістала поранення.

"На місці удару працюють усі служби. Наслідки з’ясовуються", — додав Резніченко.

Нагадаємо, окупаційні війська Російської Федерації 14 січня також завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки зруйновано цілий під'їзд, п'ятеро людей загинули.

Цього ж дня окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину. Під удар, як і минулої ночі, потрапила Марганецька громада. Туди ворог скерував з півтора десятка снарядів.