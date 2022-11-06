Російські військові вбили жінку та пошкодили залізничну інфраструктуру в Сумській області, через що деякі поїзди затримуються

Армія Російської Федерації 6 листопада двічі за день відкривала вогонь по Ворожбянській громаді в Сумській області. В результаті другого обстрілу загинула жінка. Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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Опівдні ворог вдарив по громаді зі ствольної артилерії. Влучання ворожих снарядів зафіксували на вулицях, на подвір’ях місцевих мешканців, а також в будівлях. Згодом цю ж громаду росіяни обстріляли ще й з реактивної системи залпового вогню.

В результаті осколкового поранення загинула 62-річна місцева жителька. Під час обстрілу вона перебувала на огороді. Снаряд розірвався якраз за кілька метрів від неї. Інша жінка дістала поранення.

Росіяни пошкодили 3 приватні будинки, один з них майже зруйнований, так само як літня кухня, лазня та сараї. Пошкоджені електромережі та осколками побиті газові труби. На місці працюють аварійні бригади.

Крім того, через російські терористичні обстріли пошкодили залізничну інфраструктуру на ділянці між Сумами та Конотопом.

"Усі, хто знаходяться в поїздах у межах Сумської області чи мають плани на найближчий час їхати - слідкуйте за повідомленнями", — зазначив Живицький.

"Укрзалізниця" також попередила, що деякі поїзди прямуватимуть із затримкою та зміненим розкладом:

№780 Київ — Суми прямуватиме до Ворожби;

№45 Харків — Ужгород прямуватиме зміненим маршрутом (без заходу в Суми) і затримується орієнтовно на 3 години;

№259 Суми — Івано-Франківськ прямуватиме зміненим графіком і затримуватиметься орієнтовно на 3 години.

"Пасажири, які мали здійснити посадку на рейси №45 і №259 на станціях Ворожба, Бахмач, Ніжин та Конотоп, будуть вивезені окремим додатковим рейсом до Києва, де буде здійснена пересадка на інші поїзди західного напрямку", — додали в АТ.

Інші регіони також страждають від російської агресії. Так, в ніч на 6 листопада і зранку під ворожий вогонь потрапили райони в Дніпропетровській та Миколаївській областях, а також Запоріжжя. Цього ж дня окупанти атакували Донеччину, зокрема Бахмут.