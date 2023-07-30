Російські військові вчергове обстріляли Вовчанськ: поранено літнього чоловіка

Одна людина постраждала внаслідок мінометного обстрілу російськими військовими Вовчанська Харківської області 30 липня. Як повідомляє обласна прокуратура, він стався близько 8:00.

В результаті пошкоджено житловий будинок. Поранення отримав 84-річний мирний мешканець. Слідчо-прокурорська група задокументувала наслідки чергового акту збройної агресії РФ.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу).

Також у неділю повідомлено, що за процесуального керівництва Куп‘янської та Дергачівської окружних прокуратур розпочато розслідування за тією ж статтею щодо наслідків обстрілів у регіоні 29 липня.

За даними слідства, 29 липня ворог вкотре обстріляв Куп‘янськ: там пошкоджено житлові будинки. Також під ударом з боку російських військових було село Вільхуватка Великобурлуцької громади. Зазнала пошкоджень господарська споруда. За попередніми даними, окупанти обстрілювали Куп‘янщину з артилерії.

Крмі того, 29 липня близько 20:30 відбувся ворожий обстріл прикордонного села Борисівка Липецької громади, що на північ від Харкова. Горів житловий будинок та сарай. Про постраждалих у зазначених випадках не йдеться.

Нагадаємо також, що 20 липня через російський обстріл у Вовчанську загинув 40-річний чоловік, а 22 липня 57-річна жінка загинула внаслідок обстрілу Куп'янська.