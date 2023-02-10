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Російські військові завдали ракетних ударів по Донецькій області. Є жертви та руйнування
Вночі 10 лютого Донецька область зазнала численних ракетних атак. В регіоні зафіксували руйнування, також є постраждалі серед цивільних.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Внаслідок атаки на Слов'янськ пошкоджені підприємство і багатоповерхівка, у Новогродівці зруйновано будинок і двоє людей дістали поранення, у Костянтинівці пошкоджено промислові приміщення і теплотрасу, у Кураховому пошкоджено будівлі підприємства. Також пошкоджено будинок у Богоявленці.
У Бахмуті окупанти поранили 3 людей, пошкодили 3 будинки. У Предтечиному Костянтинівської громади одна людина поранена. У Північному Торецької громади пошкоджено господарчі споруди та адмінбудівлю, у Соледарській громаді — 5-поверхівку у Парасковіївці, зруйновано 3 приватні будинки у Васюківці.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Напередодні стало відомо, що окупанти завдали два ракетних удари по Дружківці Донецької області. Тоді за добу росіяни вбили 4 жителів Донеччини, поранили ще 11.
Крім того, 2 лютого росіяни завдали два ракетних удари по Краматорську Донецької області, внаслідок чого поранення отримали щонайменше 5 людей.