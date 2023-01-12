Російські військові завдали удару по селищу поблизу Херсона: є загиблий

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Херсонську області. Так, 12 січня окупанти атакували селище Янтарне поблизу Херсона.

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Ворожий снаряд влучив в житловий будинок. Від отриманих поранень на місці загинув 27-річний чоловік", - зазначив він.

Також, за його словами, внаслідок атаки постраждала 47-річна жінка, її доставили до лікарні.

Нагадаємо, окупанти протягом доби 11 січня 90 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.