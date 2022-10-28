Російські військові зруйнували адмінбудівлю в Миколаєві

Армія Російської Федерації 28 жовтня, близько 01:00 вдарила із зенітно-ракетного комплексу С-300 по Миколаєву. В результаті є суттєві руйнування.

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Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Росіяни зруйнували трьохповерхову адміністративну будівлю та пошкодили поряд розташовану багатоповерхову новобудову в місті. Також пошкоджень зазнала хлібопекарня.

Крім того, в результаті нічної атаки одна людина отримала легкі поранення. В ОВА також повідомили, що 27 жовтня, близько 22:00 під ворожий вогонь потрапили околиці Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджених житлових будинків уточнюється.

Жителів області попередили, що 8 жовтня, з 09:00 до 16:00 в районі Кульбакине будуть виконуватись контрольовані підриви.

Раніше, 23 жовтня, росіяни пошкодили в місті будинки та теплотрасу. Тоді один чоловік дістав легкі поранення від уламків скла - йому надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.

Крім того, окупанти вночі 13 жовтня обстріляли Миколаїв - влучили у п’ятиповерховий житловий будинок.