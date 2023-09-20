Російський дрон атакував машину знімальної групи шведського телебачення у Запорізькій області

Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 19 вересня ворог завдав 128 ударів по 24 містах та селах.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, ворог здійснив 5 РСЗВ-обстрілів Новодарівки, Левадного та Степового, 12 БПЛА-атак по Канівському, Оріхову, Новодарівці, Малинівці, Степногірську, Степовому й Малим Щербакам, а також наніс 6 авіаударів по Оріхову, Роботиному та Малій Токмачці.

Крім того, 105 артилерійських обстрілів прийшлися по території прифронтових населених пунктів, зокрема Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Левадного, Ольгівського, Білогір'я, Полтавки, Лобкового, П'ятихаток, Павлівки й Кам'янського.

За добу надійшло 35 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

Малашко додав, що внаслідок удару ворожого дрону-камікадзе по Степногірську поранення отримали чоловіки 32 та 42 років.

Як повідомив речник Сил оборони півдня Сергій Братчук, вчора машина знімальної групи шведського телебачення TV4 була атакована російським дроном у Степногірську. Шведський журналіст Йоган Фредріксон та оператор Даніел Дзоджик за кілька хвилин до атаки вийшли з машини.

"Разом з ними був журналіст та локальний продюсер Олександр Павлов. Вся група мала бронежилети з великими наліпками PRESS, росіяни точно бачили це і навмисно атакували журналістів", - зазначив Братчук.

Крім того, як повідомили в ДСНС, вчора ввечері окупанти вкотре обстріляли місто Оріхів Запорізької області. В результаті було пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини. Техніка та особовий склад не постраждали.

Нагадаємо, напередодні внаслідок авіаудару по Оріхову поранення отримали жінки 71 та 53 років, їх доправили до лікувальної установи.