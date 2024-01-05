Російський мільярдер Михайло Фрідман хоче відсудити в України більше $1 млрд

Компанія ABH Holdings S.A, що належить російському мільярдеру Михайлу Фрідману, вимагає компенсації в розмірі $1 млрд за примусову націоналізацію Україною Sense Bank ("Сенс Банку"). Відповідний позов подано до Міжнародного центру з вирішення інвестиційних суперечок (ICSID) у Вашингтоні, США, повідомляється на сайті ABH Holdings.

Компанія зазначає, що подала запит на арбітраж до ICSID, оскільки українська влада, нібито, незаконно відібрала банк у його власників, бенефіціарів та акціонерів, включаючи UniCredit Bank та The Mark Foundation for Cancer Research.

Компанія Фрідмана також заявляє про "свавільні та дискримінаційні" кроки України проти колишніх акціонерів банку, а також про "закулісну кампанію звинувачень у вигаданих порушеннях з боку акціонерів ABHH".

"Заявлена сума становить понад $1 млрд. Правовою підставою позову є Договір між Бельго-Люксембурзьким економічним союзом та Урядом України про взаємне сприяння та захист інвестицій", - зазначає ABHH.

Також компанія апелює до необхідності усім державам дотримуватися верховенства права, яке не можна призупинити на час війни в Україні.

Справа Фрідмана

20 грудня СБУ оголосила російського мільярдера Михайла Фрідмана у розшук. Його звинувачують у фінансуванні дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу, повалення державної влади чи захоплення території України (ч. 3. статті 110-2 ККУ). За даними Міністерства внутрішніх справ України, Фрідман переховується від українських правоохоронців з 10 жовтня 2023 року.

15 грудня 2023 року НБУ анулював ліцензії страхових компаній та інших небанківських фінансових установ, які пов’язані з російським олігархом Михайлом Фрідманом.

Через кіпрську ABH Ukraine Limited він вказаний бенефіціаром "Альфа-Страхування", ТОВ "Альфа-Лізинг Україна" і ТОВ "Паритет Фінанс".

Нацбанк призупинив ліцензії "Альфа Страхуванню", "Альфа-Лізингу" та СК "Мотор-Гарант" ще в грудні 2022 року. Це відбулося через невідповідність ділової репутації власників вимогам законодавства. Компаніям було встановлено строк для усунення порушень до 5 грудня 2023 року.

5 вересня Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність російського олігарха Михайла Фрідмана, який причетний до фінансування війни проти України та повідомила йому про підозру. Зазначається, що він профінансував на мільярди рублів декілька оборонних заводів в Росії.

Сам бізнесмен живе у Великій Британії, хоча та і запровадила проти нього санкції та розпочала розслідування проти Фрідмана стосовно ймовірного ухилення його від санкцій, але пізніше Національне агентство по боротьбі зі злочинністю (NCA) Великобританії припинило розслідування.