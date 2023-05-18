Російський снаряд влучив в приватний будинок в селі на Харківщині - одна людина загинула

Російські окупаційні війська ввечері 18 травня завдали удару по селі Циркуни Харківського району, повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Ціллю ворога став приватний житловий будинок — зафіксували прямо влучання снаряду. Внаслідок атаки будинок зруйновано.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ракетного удару окупантів по Циркунах загинула одна людина. Ще двоє мирних жителів отримали поранення. Медики надають їм всю необхідну допомогу

На місці працюють всі екстрені служби. Дані уточнюються.

"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!", — звернувся Синєгубов також до містян Харкова.

Нагадаємо, за минулу добу, 17 травня, ворог обстріляв щонайменше 20 населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області. У районах Масютівки, Кислівки та Першотравневого окупанти використовували бойову авіацію.

Напередодні ворог обстріляв щонайменше 24 населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів. Внаслідок обстрілу Куп'янська загинув цивільний чоловік 50 років.