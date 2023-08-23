Російський теракт в Оленівці. Експертиза підтвердила застосування вогнеметів

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз завершив експертизу щодо теракту в Оленівці Донецької області, який російські окупанти здійснили в липні 2022 року. Про це повідомив директор Інституту Олександр Рувін в інтервʼю "Радіо Свобода".

Він зазначив, що експерти підтвердили застосування ворого вогнеметної зброї.

"Ми закінчили експертизу, яка стосується Оленівки, де була використана, за висновками наших експертів, вогнеметна зброя, внаслідок якої загинула велика кількість наших військовослужбовців", – сказав Рувін.

Убивство полонених в Оленівці: що відомо

У ніч на 29 липня 2022 року війська РФ здійснили теракт проти українських військовополонених, яких утримували на території колишньої виправної колонії в смт Оленівка Донецької області. Серед загиблих були захисники "Азовсталі".

Російська пропаганда заявляла, що нібито українські військові завдали удару по колонії. Своєю чергою Генеральний штаб ЗСУ спростував ці звинувачення.

Також у Генштабі зазначали, що в колонії стався потужний вибух. Теракт вчинили найманці ПВК "Вагнер" без узгодження з військовим керівництвом РФ. Головне управління розвідки України інформувало, що окупанти не мали наміру обмінювати українських полонених та умисно стратили їх, щоб приховати тортури та умови утримання.

За даними російської сторони, на території колонії загинули понад 50 українців. А в Офісі генпрокурора України повідомляли про загибель близько 40 та ​поранення 130 осіб.

У жовтні на той момент іще в.о. голови Служби безпеки України Василь Малюк говорив, що російські загарбники застосували реактивні піхотні вогнемети "Джміль".