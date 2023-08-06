Російський удар авіабомбою по Харківщині: стала відома кількість жертв

Російські війська ввечері 5 серпня завдали удару керованою авіабомбою по Куп'янському району на Харківщині. Внаслідок цього двоє людей загинули, а ще четверо отримали поранення. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Про сам удар уже інформував президент Володимир Зеленський, зазначавши, що окупанти атакували центр переливання крові. Однак кількість загиблих і поранених не називалася.

Як тепер уточнив Синєгубов, удар по нежитловому приміщенню в селі Кругляківка було завдано близько 20:20.

Загалом протягом доби 5 серпня загарбники обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області.

Унаслідок обстрілів Куп'янська було пошкоджено будинки та господарчі споруди, будівлі фермерського господарства. Цивільний чоловік віком 55 років отримав поранення, його госпіталізували.

У селі Чернещина Ізюмського району росіяни пошкодили приватні будинки. Також ворог обстрілював село Подоли Куп'янського району, спричинивши лісову пожежу.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілом окупанти пошкодили будівлі м’ясокомбінату. А в селі Тимофіївка Богодухівського району війська РФ обстріляли будівлі перепелиної ферми.