Російський удар по Купʼянську: кількість загиблих зросла

Унаслідок російського обстрілу Купʼянська Харківської області 25 квітня загинули двоє людей. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під час розбору завалів будівлі музею рятувальники виявили тіло ще однієї жінки.

Як уточнив Синєгубов, в будівлю влучила російська ракета С-300.

Нагадаємо, армія країни-агресорки РФ завдала удару по центру Куп’янська вранці 25 квітня. Ворог влучив у будівлю Краєзнавчого музею.

Повідомлялося, що внаслідок атаки загинула працівниця музею, а ще 10 людей отримали поранення. При цьому зазначалося, що під завалами залишаються люди.