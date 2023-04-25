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Події
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Російський удар по Купʼянську: кількість загиблих зросла

Купʼянськ, руйнування, музей
Наслідки російського обстрілу Купʼянська 25 квітня 2023. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Унаслідок російського обстрілу Купʼянська Харківської області 25 квітня загинули двоє людей. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під час розбору завалів будівлі музею рятувальники виявили тіло ще однієї жінки.

Як уточнив Синєгубов, в будівлю влучила російська ракета С-300.

Нагадаємо, армія країни-агресорки РФ завдала удару по центру Куп’янська вранці 25 квітня. Ворог влучив у будівлю Краєзнавчого музею.

Повідомлялося, що внаслідок атаки загинула працівниця музею, а ще 10 людей отримали поранення. При цьому зазначалося, що під завалами залишаються люди.

Автор:
Артем Ющенко