Російський удар по воїнах 128-ї бригади: правоохоронці відкрили справу

Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за фактом трагедії в Запорізькій області, під час якої загинули воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 5 листопада.

За словами очільника держави, міністр оборони Рустем Умєров доповів йому про заходи, яких вжито для зʼясуваня обставин того, що сталося, й хто конкретно та які розпорядження давав. Наразі триває відповідне розслідування.

"Головне – встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойових дій – у зоні дострілу та аеророзвідки ворога – знає, як треба поводитися під відкритим небом, як дбати про безпеку", – зазначив Зеленський.

Він додав, що розслідування має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними.

128 бригада: трагедія в Запорізькій області

Вранці 3 листопада російська армія завдала удару по українських воїнах в прифронтовому селі Запоріжжя, повідомила ввечері наступного дня "Українська правда" із посиланням на джерело в Міністерстві внутрішніх справ і відео українського військового в мережі.

Видання вказувало, що захисників, імовірно, зібрали в одному місці, щоб нагородити на честь Дня артилерії. Попередньо, може йтися про понад 20 загиблих.

Пізніше Центр стратегічних комунікацій ЗСУ поінформував, що ворог вдарив ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці. Поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці.

Після розголосу міністр оборони Рустем Умєров заявив, що доручає Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом трагедії.

У Закарпатській області, де дислокуються підрозділи 128-ї бригади, оголосили триденну жалобу.