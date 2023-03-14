Російський винищувач зіткнувся з американським безпілотником над Чорним морем - ЗС США

Американський безпілотний літальний апарат MQ-9 затонув у вівторок у Чорному морі після спроби перехоплення російськими винищувачами, повідомляє Європейське командування Збройних Сил США.

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Зазначається, що 14 березня два російські літаки Су-27 здійснили "небезпечне й непрофесійне" перехоплення розвідувального безпілотника ВПС США, який діяв у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Приблизно о 7:03 за центрально-європейським часом (тобто 8:03 за Києвом) один із Су-27 зачепив гвинт MQ-9, внаслідок чого американським силам довелося затопити безпілотник у міжнародних водах.

"Кілька разів перед зіткненням Су-27 скидали паливо і пролітали перед MQ-9 у безрозсудній, екологічно небезпечній та непрофесійній манері. Цей інцидент демонструє відсутність компетентності, окрім того що був небезпечним та непрофесійним", - зазначають американські військові.

За словами командувача ВПС США в Європі та Африці Джеймса Хеккера, безпілотний літак MQ-9 виконував звичні операції в міжнародному повітряному просторі, коли був перехоплений і зачеплений російським винищувачем. Він також зазначив, що такі дії російських військових мало не призвели до падіння обох повітряних суден.

При цьому він заявив, що літаки США та їхніх союзників продовжать польоти в міжнародному повітряному просторі, і закликав росіян поводитися професійно та безпечно.

"Цей інцидент укладається в патерн небезпечних дій російських пілотів при взаємодії з літаками США та союзників у міжнародному повітряному просторі, у тому числі над Чорним морем. Ці агресивні дії російського екіпажу небезпечні і можуть призвести до прорахунку та ненавмисної ескалації", - резюмували в командуванні.

Там наголошують, що американська військова авіація регулярно здійснює польоти по всій Європі над суверенною територією держав та в міжнародному повітряному просторі відповідно до законодавства приймаючою країни та міжнародними законами, що покликане зміцнювати колективну європейську оборону та безпеку.

В свою чергу, як повідомив представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, про інцидент поінформували і президента США Джозефа Байдена, передає The Hill.

Він заявив, що російські літаки нерідко перехоплюють американські над Чорним морем, і навіть в останні тижні були й інші перехоплення. Однак цей випадок, за словами Кірбі, заслуговує на увагу через ступінь своєї небезпечності та непрофесійності при тому, що MQ-9 не становив жодної загрози.

При цьому Державний департамент США вже викликав посла РФ Анатолія Антонова у зв'язку із цим інцидентом. Про це, як передає Reuters, повідомив на брифінгу речник відомства Нед Прайс.

За його словами, посол США в Москві Лінн Трейсі вже передала Міністерству закордонних справ РФ відповідне послання, а офіційні особи США поінформували про подію союзників і партнерів.

У свою чергу, в Міністерстві оборони РФ заявили, що вранці у вівторок над акваторією Чорного моря в районі Кримського півострова було зафіксовано політ американського безпілотника "у напрямку кордону РФ".

Він нібито летів із вимкненими транспондерами "з порушенням меж району тимчасового режиму використання повітряного простору, встановленого для проведення спеціальної військової операції". У відомстві стверджують, що доводили ці обмеження до всіх користувачів міжнародного повітряного простору.

При цьому російські військові кажуть, що MQ-9 близько 9:30 (очевидно, за московським часом, що використовується на окупованих територіях РФ - Delo.ua) "перейшов у некерований політ і зіткнувся з водною поверхнею в результаті різкого маневрування": російські винищувачі бортове озброєння нібито не застосовували та з БПЛА у контакт не вступали.