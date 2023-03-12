Росія 29 разів обстріляла Херсонську область. Є жертви та постраждалі

Окупаційні війська Російської Федерації за 11 березня здійснили 29 обстрілів по Херсонській області. Випустили 156 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

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Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зокрема, сам Херсон російські військові обстріляли 3 рази. 10 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки та територію комунального підприємства.

Внаслідок атаки троє людей загинули, ще троє дістали поранення.

"Щодо евакуації населення. З деокупованої території області евакуйовано – 67 осіб", — уточнив Прокудін.

Нагадаємо, протягом доби 10 березня російські окупаційні війська 71 раз обстріляли населені пункти Херсонської області. Тоді в Херсоні 3 людини загинули, 5 - дістали поранення. Фактично окупанти обстрілюють Херсон щодня. Днем раніше, 9 березня ЗС РФ здійснили обстріл житлових масивів Херсона та населених пунктів Бериславського района.