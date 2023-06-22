АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Росія атакувала 24 населені пункти Запорізької області. Є постраждалі

обстріли Запорізької області, атаки на запоріжжя
Наслідки російської атаки на Запорізьку область. Фото: Запорізька ОВА

Російські війська протягом доби завдали 84 удари по 24 населених пунктах Запорізької області. Застосовували різні типи озброєння. Внаслідок атак троє людей дістали поранення, зафіксували руйнування.

Про це зранку 22 червня повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Фото 2 — Росія атакувала 24 населені пункти Запорізької області. Є постраждалі
Фото: Запорізька ОВА

Внаслідок обстрілів 84-річний чоловік та 54-річна жінка в Преображенці, а також жінка похилого віку в Оріхові дістали поранення. Зафіксовано 27 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів: житло та майно людей.

Відомо, що авіацією ворог вдарив по Левадному та Преображенці. 7 атак з БПЛА окупанти здійснили по Гуляйпільському, Білогір'ю, Малинівці, Степногірську. З РСЗВ били по Червоному, Новоіванівці, Новодарівці, Левадному.

Фото 3 — Росія атакувала 24 населені пункти Запорізької області. Є постраждалі
Фото: Запорізька ОВА

Також зафіксований 71 артилерійський обстріл по Гуляйполю, Новодарівці, Левадному, Темирівці, Полтавці, Павлівці, Степовому та іншим прифронтовим селам.

Нагадаємо, за добу 20 червня ворог завдав 87 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Тоді чотири людини дістали поранення

Автор:
Віта Молодан