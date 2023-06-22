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Росія атакувала 24 населені пункти Запорізької області. Є постраждалі
Російські війська протягом доби завдали 84 удари по 24 населених пунктах Запорізької області. Застосовували різні типи озброєння. Внаслідок атак троє людей дістали поранення, зафіксували руйнування.
Про це зранку 22 червня повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
Внаслідок обстрілів 84-річний чоловік та 54-річна жінка в Преображенці, а також жінка похилого віку в Оріхові дістали поранення. Зафіксовано 27 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів: житло та майно людей.
Відомо, що авіацією ворог вдарив по Левадному та Преображенці. 7 атак з БПЛА окупанти здійснили по Гуляйпільському, Білогір'ю, Малинівці, Степногірську. З РСЗВ били по Червоному, Новоіванівці, Новодарівці, Левадному.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також зафіксований 71 артилерійський обстріл по Гуляйполю, Новодарівці, Левадному, Темирівці, Полтавці, Павлівці, Степовому та іншим прифронтовим селам.
Нагадаємо, за добу 20 червня ворог завдав 87 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Тоді чотири людини дістали поранення.