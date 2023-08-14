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Росія атакувала центр Одеси. Є постраждалі (ФОТО/ВІДЕО)

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Внаслідок атаки росіян на Одесу постраждали працівники супермаркета. Фото: ОК "Південь"

Російські окупаційні війська в ніч на 14 серпня двома хвилями запустили по Одеській області 15 дронів та 8 ракет морського базування типу "Калібр". Внаслідок атаки зафіксували руйнування, також є постраждалі.

Про це повідомляє ОК "Південь".

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обстріли одеси, атака на одесу
Наслідки атаки росіян на Одесу. Фото: ОК "Південь"
обстріли одеси, атака на одесу
Наслідки атаки росіян на Одесу. Фото: ОК "Південь"
обстріли одеси, атака на одесу
Наслідки атаки росіян на Одесу. Фото: ОК "Південь"
обстріли одеси, атака на одесу
Наслідки атаки росіян на Одесу. Фото: ОК "Південь"
Фото 6 — Росія атакувала центр Одеси. Є постраждалі (ФОТО/ВІДЕО)

Сили протиповітряної оборони відбили всі атаки. Частину ракет окупанти спрямували на центр Одеси. Їх збили, але внаслідок падіння уламків було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет.

Постраждали троє співробітників супермаркета, їм надано медичну допомогу.

У кількох будівлях вибухова хвиля пошкодила вікна та балкони, ушкоджено автомобілі, які були припарковані поруч.

На двох об'єктах спалахнули пожежі. Рятівники на місці працюють над ліквідацією загорання.

Нагадаємо, попереднього разу російські окупаційні війська також за допомогою дронів атакували південь Одеської області в ніч на 2 серпня. Ворог цілиться на портову інфраструктуру на тлі виходу РФ із зернової угоди.

З цієї причини президент України Володимир Зеленський дав доручення військовим посилити захист портової інфраструктури. При цьому він розповідав, що масштабність інциденту показала нестачу в України засобів протиповітряної оборони.

Автор:
Віта Молодан