Окупанти завдали удару по будинку під Дніпром: є постраждалі, під завалами можуть бути люди (ФОТО/ВІДЕО)

Російські окупаційні війська ввечері 3 червня завдали удару по Підгородненській громаді Дніпровського району.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Фото: Facebook Сергія Лисака

Внаслідок атаки пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Попередньо, під завалами знаходяться люди.

Шестеро людей постраждали, серед них — 6-річний хлопчик. Всіх госпіталізували в стані середньої тяжкості. Також виникли дві пожежі, сили ДСНС ліквідують загорання.

Фото: Facebook Сергія Лисака

"Понівечений також рятувальний підрозділ. На місці працюють всі служби", — додав Лисак.

На удар відреагував президент Володимир Зеленський, написавши в Facebook: "Дніпро. Росіяни атакували місто. Влучили між двома двоповерховими житловими будинками. На жаль, під завалами перебувають люди. Усі служби працюють. Укотре Росія доводить, що є країною – спонсором тероризму. За все скоєне проти нашої держави та людей росіяни понесуть відповідальність".

Нагадаємо, нещодавно загарбники ракетою поцілили в медичний заклад в Дніпрі. Тоді серед жертв були 56-річний лікар і 64-річна співробітниця потрощеного медзакладу, а ще 57-річний працівник сусідньої ветклініки.