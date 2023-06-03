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Окупанти завдали удару по будинку під Дніпром: є постраждалі, під завалами можуть бути люди (ФОТО/ВІДЕО)
Російські окупаційні війська ввечері 3 червня завдали удару по Підгородненській громаді Дніпровського району.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Внаслідок атаки пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Попередньо, під завалами знаходяться люди.
Шестеро людей постраждали, серед них — 6-річний хлопчик. Всіх госпіталізували в стані середньої тяжкості. Також виникли дві пожежі, сили ДСНС ліквідують загорання.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Понівечений також рятувальний підрозділ. На місці працюють всі служби", — додав Лисак.
На удар відреагував президент Володимир Зеленський, написавши в Facebook: "Дніпро. Росіяни атакували місто. Влучили між двома двоповерховими житловими будинками. На жаль, під завалами перебувають люди. Усі служби працюють. Укотре Росія доводить, що є країною – спонсором тероризму. За все скоєне проти нашої держави та людей росіяни понесуть відповідальність".
Нагадаємо, нещодавно загарбники ракетою поцілили в медичний заклад в Дніпрі. Тоді серед жертв були 56-річний лікар і 64-річна співробітниця потрощеного медзакладу, а ще 57-річний працівник сусідньої ветклініки.