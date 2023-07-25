- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Росія атакувала Київ дронами: в Повітряних силах відзвітували про результати роботи
Окупаційні сили Росії в ніч на 25 липня здійснили шосту атаку на українську столицю за липень. Загарбники запускали іранські баражуючі боєприпаси типу Shahed.
Про це повідомила Київська міська військова адміністрація з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну тривогу оголосили в місті близько другої ночі, небезпека зберігалася впродовж трьох годин. Українські захисники силами та засобами ППО своєчасно виявили та знищили на підльоті до Києва всі ворожі цілі.
За попередньою інформацією, в Києві ніхто не постраждав, руйнувань також немає. Дані оперативного зведення уточнюються.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Подякуйте за безпеку бійцям протиповітряної оборони! Підтримуйте ЗСУ щодня! Допомагайте наближати мир в Україні", — додав начальник КМВА Сергій Попко.
Під час попередньої атаки, 19 липня ППО також ліквідувала всі ворожі цілі. Водночас внаслідок обстрілу 13 липня падіння уламків дронів зафіксовано у 5 районах столиці. Тоді двох потерпілих з осколковими пораненнями було госпіталізовано до медичного закладу.
Цього місяця окупанти намагалися завдати ударів по Києву також 12, 11 та 2 липня.