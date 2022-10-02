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Росія атакувала Кривий Ріг дронами-камікадзе
Армія Російської Федерації в ніч з 1 на 2 жовтня запустила дрони-камікадзе по Кривому Рогу. Окупанти зруйнували два поверхи місцевого ліцею в центрі міста, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
В результаті атаки в освітньому закладі виникла пожежа, рятівники оперативно ліквідували загорання.
Всю ніч Росія атакувала, окрім Криворізького, Нікопольський район. Останній накрили вогнем з "Ураганів", "Градів" та важкої артилерії.
У самому Нікополі пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач. У Червоногригорівській громаді масштаби руйнацій уточнюються.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Усюди минулося без загиблих та поранених. У інших районах ніч з сиренами, та без атак і на цю хвилину спокійно", — уточнив Резніченко.
1 жовтня російяни також били по Нікопольському, а також по Синельниківському районах. Нікопольський район накрили "Градами" та важкою артилерією п’ять разів. В сам Нікополь прилетіло 30 російських снарядів.
До цього у ніч на 30 вересня росіяни нанесли ракетний удар по Дніпру. Одну людину вбили, щонайменше двох поранили. Тоді поцілили по житловому кварталу у середмісті - по тому ж, що й кілька тижнів тому. Влучили і в транспортне підприємство. Там зайнялася сильна пожежа - горіла адмінбудівля та з 100 автобусів.