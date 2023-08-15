Росія атакувала Луцьк — троє людей загинули

Російські війська в ніч на 15 серпня намагалися завдати масованого ракетного удару по Україні. Влучання зафіксували в західних регіонах, зокрема, у Луцьку. Внаслідок атаки є жертви.

Про це повідомили мер Ігор Поліщук, очільник Волинської ОДА Юрій Погуляйко та "Суспільне".

У місті зафіксували влучання ворожої ракети в одне з промислових підприємств. Внаслідок атаки троє людей загинули.

Також декілька людей дістали поранення. Проте інформацію ще уточнюють.

"Усі екстрені служби працюють на місці. Залишайтеся в укриттях до завершення тривоги!", — додав Поліщук.

За інформацією "Суспільного" під час повітряної тривоги, яка тривала у Луцьку з 04:02 до 05:48, місцеві чули звуки вибухів у кількох мікрорайонах міста.

Вночі 15 серпня повітряна тривога була оголошена по всій Україні. Окрім Луцька, вибухи чули у Львові, а також у Дніпрі.