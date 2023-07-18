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Росія атакувала підприємство в Миколаєві
Близько 01:50 18 липня російські військові завдали удару по Миколаєву. Зафіксували влучання в об'єкт промисловості.
Про це повідомила Миколаївська ОВА.
Внаслідок атаки виникла пожежа. На місце прибули рятувальники, які оперативно ліквідували займання. Постраждалих немає.
Зранку, близько 07:37 під ворожий вогонь потрапило місто Очаків. Ворог завдавав ударів з артилерійських установок. Наслідки уточнюються.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також відома інформація щодо роботи українських захисників. У ніч на 18 липня силами та засобами протиповітряної оборони над Миколаївщиною збили чотири дрони-камікадзе типу Shahed-136.
Нагадаємо, у травні внаслідок атаки в Миколаєві сталось часткове руйнування торговельного центру та автосалону, де виникли також пожежі. Тоді постраждала одна людина.