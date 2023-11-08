Росія атакувала ракетою цивільне судно при заході в порт на Одещині: загинув лоцман (ФОТО)

Одна людина загинула 8 листопада внаслідок російського ракетного обстрілу цивільного судна під час заходу в порт у Одеській області. Про це повідомляє оперативне командування "Південь" Сухопутних військ Збройних сил України.

"Продовжуючи терор цивільного судноплавства, ворог підступно вдарив протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одещини з літаків тактичної авіації в Чорному морі", - йдеться в повідомленні.

Ракета влучила в надбудову судна під прапором Ліберії. Внаслідок атаки поранено трьох громадян Філіппін, що є членами екіпажу корабля. Один з них госпіталізований. Натомість загинув лоцман, а ще один працівник порту отримав поранення.

Інші подробиці наразі невідомі. За даними видання Latifundist, судно, в яке потрапила російська ракета, йшло під завантаження залізною рудою.

Фото: ОК "Південь" Фото: ОК "Південь" Фото: ОК "Південь" Фото: ОК "Південь" Фото: ОК "Південь" Фото: ОК "Південь"

Нагадаємо, що наразі порти на морському узбережжі Одеської області працюють без "прикриття" так званої "зернової угоди" між ООН та Туреччиною з Росією та Україною окремо, яка гарантувала відсутність обстрілів, зокрема й суден, але перестала діяти у липні після відмови її продовжувати з боку РФ.

З липня ці порти, а також українські порти на Дунаї, які наразі стали основним шляхом морського експорту для України, вже багаторазово піддавалися російським атакам ракетами та ударними безпілотниками. Однак обстріл саме судна наразі є подією нетиповою.