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Росія атакувала ракетою цивільне судно при заході в порт на Одещині: загинув лоцман (ФОТО)
Одна людина загинула 8 листопада внаслідок російського ракетного обстрілу цивільного судна під час заходу в порт у Одеській області. Про це повідомляє оперативне командування "Південь" Сухопутних військ Збройних сил України.
"Продовжуючи терор цивільного судноплавства, ворог підступно вдарив протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одещини з літаків тактичної авіації в Чорному морі", - йдеться в повідомленні.
Ракета влучила в надбудову судна під прапором Ліберії. Внаслідок атаки поранено трьох громадян Філіппін, що є членами екіпажу корабля. Один з них госпіталізований. Натомість загинув лоцман, а ще один працівник порту отримав поранення.
Інші подробиці наразі невідомі. За даними видання Latifundist, судно, в яке потрапила російська ракета, йшло під завантаження залізною рудою.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що наразі порти на морському узбережжі Одеської області працюють без "прикриття" так званої "зернової угоди" між ООН та Туреччиною з Росією та Україною окремо, яка гарантувала відсутність обстрілів, зокрема й суден, але перестала діяти у липні після відмови її продовжувати з боку РФ.
З липня ці порти, а також українські порти на Дунаї, які наразі стали основним шляхом морського експорту для України, вже багаторазово піддавалися російським атакам ракетами та ударними безпілотниками. Однак обстріл саме судна наразі є подією нетиповою.