Росія атакувала Україну дронами: в Повітряних силах відзвітували про ліквідацію

Окупаційні війська Російської Федерації в ніч на 15 липня намагалися завдати ударів по України дронами типу Shahed з південного напрямку.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Силами та засобами Повітряних сил на півдні та сході України знищили чотири ворожі ударні дрони Shahed-136/131.

Зокрема, відомо, що в ніч з 14 на 15 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині було збито три дрони-камікадзе типу "Shahed 136/131".

Крім того, протягом доби 14 липня протиповітряна оборона знищила три розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня, а саме "Орлан" та "Зала", а також три ударні дрони типу "Ланцет".

Протягом попередньої доби, із вечора 13 липня по 4 ранку 14 липня 2023 року росіяни атакували Україну 17-ма ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).

Зокрема, тоді ворожі безпілотники атакували Дніпропетровщину. Захисники збили шість дронів, але є влучання у Кривому Розі. Від удару постраждали комунальне і транспортне підприємства.