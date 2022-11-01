Росія атакувала Харківську область: 3-річну дитину госпіталізували

Російські окупаційні війська ввечері 1 листопада відкрили вогонь по Куп'янському району, що на Харківщині, повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

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Ворог застосував РСЗВ. Влучання ворожої ракети зафіксовано у селі Петропавлівка. Там від російської агресії постраждав 3-річний хлопчик.

Дитина дістала вибухові травми. Хлопчика негайно госпіталізували.

"Його доставлено до лікарні, він отримує всю необхідну допомогу", — зазначив Тимошенко.

Нагадаємо, нещодавно, 31 жовтня, Росія також завдавала ударів по Харкову. Тоді внаслідок удару по об'єкту критичної інфраструктури було знеструмлено метрополітен та наземний електротранспорт.

Також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та по Чугуївському району.