Росія атакувала Житомирську область

Російські війська зранку 10 жовтня завдали ракетного удару по енергетичній інфраструктурі в Житомирській області, повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

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"Частину споживачів вже переведено на резервні джерела живлення. Роботи з ліквідації наслідків тривають. Залишайтеся в укриттях!", — заявив Бунечко.

Він закликав місцевих жителів залишатися укриттях. Про інші подробиці повідомлять згодом.

В Офісі Президента повідомили, що зранку 10 жовтня Україна потрапила під ракетний обстріл. Росія вдарила, по Києві, Львову, Дніпру. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет.

Як повідомили у Київській міській державній адміністрації, усі підземні станції метро працюють як укриття. Рух поїздів червоною лінією призупинено.

Внаслідок кільокох влучань у Києві різних місцях є травмовані та загиблі.