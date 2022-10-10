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Росія атакувала Житомирську область
Російські війська зранку 10 жовтня завдали ракетного удару по енергетичній інфраструктурі в Житомирській області, повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
"Частину споживачів вже переведено на резервні джерела живлення. Роботи з ліквідації наслідків тривають. Залишайтеся в укриттях!", — заявив Бунечко.
Він закликав місцевих жителів залишатися укриттях. Про інші подробиці повідомлять згодом.
В Офісі Президента повідомили, що зранку 10 жовтня Україна потрапила під ракетний обстріл. Росія вдарила, по Києві, Львову, Дніпру. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Як повідомили у Київській міській державній адміністрації, усі підземні станції метро працюють як укриття. Рух поїздів червоною лінією призупинено.
Внаслідок кільокох влучань у Києві різних місцях є травмовані та загиблі.