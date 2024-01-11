Росія била по Україні ракетами від КНДР: в Офісі генпрокурора мають докази

Росія вже використовувала на війні проти України ракети з Північної Кореї. Про це 11 січня заявив генеральний прокурор України Андрій Костін в ефірі "Суспільного".

За його словами, країна-агресорка застосувала північнокорейську ракету для удару по Харкову 2 січня.

"Щодо Північної Кореї, то днями ми отримали перші докази використання армією РФ ракет, виготовлених у цій країні. Результати попередньої науково-технічної експертизи підтверджують, що випущена 2 січня по центральній частині Харкова ракета є ракетою малої дальності, яка розроблена Північною Кореєю", – висловився чиновник.

Він зазначив, що до таких само висновків дійшли військові експерти з міжвідомчої робочої групи при Офісі генпрокурора. Наразі триває комплексна комісійна експертиза, яка має остаточно підтвердити цей факт.

Ракети КНДР: як Пхеньян допомагає Москві?

Восени 2023 року Bloomberg повідомило, що Північна Корея відправила в Росію понад 1 млн артилерійських снарядів.

А на початку січня The Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників писало, що РФ почала отримувати з КНДР балістичні ракети.

Тоді координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі підтвердив, що Москва отримала від Пхеньяна пускові установки для балістичних ракет і кілька балістичних ракет. Американський чиновник вказав, що країна-агресорка запускала ці ракети по Україні під час атак 30 грудня та 2 січня. Також він додав, що Кремль має намір застосовувати решту північнокорейських ракет, які мають дальність у близько 900 кілометрів.

Однак речник Повітряних сил Юрій Ігнат 5 січня говорив, що вони не мають даних про застосування балістичних ракет від Північної Кореї.

А Кірбі днями сказав, що РФ використала проти України кілька ракет із КНДР і в рамках атаки 6 січня.