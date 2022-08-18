Росія готує теракт на ЗАЕС 19 серпня - ГУР

Головне управління розвідки заявляє, що окупанти оголосили несподіваний "вихідний" на Запорізькій атомній електростанції, що у відомстві розцінюють як свідчення підготовки теракту на об'єкті.

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"19 серпня на ЗАЕС буде знаходитись тільки оперативний персонал. Всім іншим співробітникам вхід буде закрито. Також відомо, що представники "Росатому", які останнім часом постійно перебували на станції, терміново залишили територію об’єкту", - йдеться у повідомленні.

Одночасно Міністерство оборони РФ заявило про начебто підготовку інсценування провокації техногенної катастрофи на ЗАЕС з боку Збройних сил України, яка має полягати у витоку радіації, руйнуванні цілісності сховища ядерних відходів та виведенні реактора АЕС у стан позаштатної роботи.

В повідомлені йдеться, що це має статися під час візиту в Україну генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, тобто 17-19 серпня. Нагадаємо, що в п'ятницю генсек зі Львова має поїхати до Одеси.

"З наявної інформації стає зрозуміло, що окупанти після масштабних обстрілів Запорізької атомної станції можуть "підвищити ставки" і влаштувати реальний теракт на найбільшому в Європі ядерному об’єкті. До того ж, приурочити цей злочин до перебування в Україні Генерального секретаря ООН", - заявили в ГУР.

Нагадаємо, що 10 серпня Україна офіційно звернулася до ООН та Міжнародного агентства з атомної енергії з проханням про невідкладну організацію ними спільної міжнародної місії на окуповану ЗАЕС за участю військових експертів, але під керівництвом МАГАТЕ, причому з в'їздом на окуповану РФ територію виключно з боку території, підконтрольної Україні. В ООН таку ідею підтримали.

Натомість російська сторона заявляє, що це нібито загрожує небезпекою через можливість провокації з боку ЗСУ, які "є неоднорідними збройними формуваннями". В свою чергу, в Міністерстві закордонних справ РФ у четвер заявили, що пропозиції щодо демілітаризації ЗАЕС "є неприйнятними, їхня реалізація зробить станцію ще більш вразливою".