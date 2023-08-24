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Росія масовано обстріляла Вовчанськ

обстріли харківської області, атаки на вовчанськ
Рятувальники гасили пожежу під обстрілами. Фото: Facebook ДСНС

Окупаційні війська Російської Федерації вдень 24 серпня здійснили масований артилерійський удар по прикордонному місту Вовчанськ Чугуївського району Харківщини.

Про це повідомила пресслужба ДСНС в Facebook.

Фото 2 — Росія масовано обстріляла Вовчанськ
Росіяни атакували Вовчанськ. Фото: Facebook ДСНС

Поблизу приватного сектору внаслідок атаки загорілася суха трава та дерев'яна електроопора.

ДСНС визначила, що загальна площа пожежі склала близько 2 га. Також зафіксували пошкодження приватних житлових будинків та споруд місцевого агропідприємства.

Фото 3 — Росія масовано обстріляла Вовчанськ
Росіяни атакували Вовчанськ. Фото: Facebook ДСНС

Рятівники ліквідовували пожежу під ворожими обстрілами. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Минулої доби під ворожим вогнем перебували населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів. Зокрема, близько 01:40 ворог вкотре обстріляв місто Вовчанськ Чугуївського району.

А 22 серпня внаслідок атаки на Вовчанськ були пошкоджені та зруйновані 4 житлові будинки. Рятувальники деблокували з-під завалів одного з будинків його власницю - 56-річну жінку.

Автор:
Віта Молодан