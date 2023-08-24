Росія масовано обстріляла Вовчанськ

Окупаційні війська Російської Федерації вдень 24 серпня здійснили масований артилерійський удар по прикордонному місту Вовчанськ Чугуївського району Харківщини.

Про це повідомила пресслужба ДСНС в Facebook.

Росіяни атакували Вовчанськ. Фото: Facebook ДСНС

Поблизу приватного сектору внаслідок атаки загорілася суха трава та дерев'яна електроопора.

ДСНС визначила, що загальна площа пожежі склала близько 2 га. Також зафіксували пошкодження приватних житлових будинків та споруд місцевого агропідприємства.

Росіяни атакували Вовчанськ. Фото: Facebook ДСНС

Рятівники ліквідовували пожежу під ворожими обстрілами. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Минулої доби під ворожим вогнем перебували населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів. Зокрема, близько 01:40 ворог вкотре обстріляв місто Вовчанськ Чугуївського району.

А 22 серпня внаслідок атаки на Вовчанськ були пошкоджені та зруйновані 4 житлові будинки. Рятувальники деблокували з-під завалів одного з будинків його власницю - 56-річну жінку.