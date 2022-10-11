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Росія намагається вдарити по Рівненській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях. ППО ліквідувала декілька цілей

Росія намагається вдарити по Рівненській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях. ППО ліквідувала декілька цілей

В Рівненській, Миколаївській, Одеській областях та в місті Павлоград Дніпропетровської області опівдні 11 жовтня пролунали потужні вибухи. Попередньо, звук — це результат роботи ППО.

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Начальника Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль об 11:34 повідомив, що протиповітряна оборона регіону ліквідувала ворожу ціль.

"Протиповітряна оборона Рівненщини на висоті. Друзі, залишайтеся в укриттях. Слава ЗСУ", — написав він в своєму Telegram-каналі.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що ППО збила дві ракети в центрі області, ще одну — поблизу Кривого Рогу.

Очільник Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що станом на 11:40 підрозділами протиповітряної оборони Одещини над областю знищено вже три ракети.

В Павлоградському виконкомі проінформували, що всю інформацію щодо вибухів, які чули місцеві жителі надасть обласна військова адміністрація, коли це буде можливо.

"Прохання до адміністраторів телеграм-каналів та до всіх громадян: не викладайте фото, відео на своїх ресурсах і в соціальних мережах. Не допомагайте ворогу", - закликали у виконкомі.

В свою чергу очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що станом на 11:50 військові з повітряного командування "Схід" знищили над областю 4 ворожі ракети та закликав громадян лишатися в укриттях під час повітряної тривоги.

Напередодні цього ж дня жителі Київської та Хмельницької області також чули гучні вибухи. Як з'ясувалося згодом, це звук від роботи сил протиповітряної оборони (ППО).

Автор:
Віта Молодан