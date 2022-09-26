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Росія нанесла ракетний удар по Первомайському на Харківщині: є загиблі, в місті частково зникла вода

Первомайський харківська область
Первомайський. Фото: скріншот відео YouTube/Денис Кищенко

Російська армія вдень 26 вересня нанесла ракетний удар по об’єкту цивільної інфраструктури в Первомайському Харківської області. Про це повідомив у Telegram-каналі начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, є також і пошкодження критичної інфраструктури. Повністю зруйновано 2 приватні будинки. Від ракетного удару в місті загинула 15-річна дівчина.

"Російські окупанти підступно вдень завдали удару по цивільній інфраструктурі. Ще одне дитяче життя обірвали ці нелюди. Кожен воєнний злочин буде покараний!" - написав він.

В свою чергу, мер міста Микола Бакшеєв у своєму Telegram-каналі заявив про загиблих серед цивільного населення у множині, "серед яких" є і 15-річна дівчина, і висловив "щирі співчуття родинам загиблих".

Він також додав, що саме з руйнуванням цивільної інфраструктури пов'язана відсутність водопостачання в приватному секторі. За словами Бакшеєва, аварійні бригаді працюють "і по решті комунікацій".

"У зв'язку з аварійною ситуацією тимчасово відключено водопостачання деяких вулиць старої частини міста. Відновлення водопостачання буде здійснено 27-28 вересня", - зазначено в його повідомленні.

Нагадаємо також, що у військовій розвідці попередили, що Росія наразі готує і кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури в Україні.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов