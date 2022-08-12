Росія нанесла ракетний удар по Запоріжжю, є руйнування інфраструктури

Російські війська близько 19:15 12 серпня завдали удару по Запоріжжю, випустивши загалом п'ять ракет. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник обласної військової адміністрації Олександр Старух.

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"Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі обласного центру. Виникла пожежа. Наразі відомо про одну поранену жінку. Інформація згодом буде уточнена", - написав він.