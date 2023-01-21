Росія обстріляла Гуляйполе та Оріхів Запорізької області: є загиблий та поранені

Російські окупаційні війська за добу 20 січня обстріляли 21 населений пункт Запорізької області, є руйнування, жертва та поранені.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"За минулу добу російські снаряди накрили 21 місто та селище Запорізької області. 166 обстрілів пережили наші громади. У реєстр додалося ще 18 зруйнованих домівок", - зазначив він.

За його словами, 20 січня у місті Гуляйполе під час ворожого обстрілу загинула жінка. Внаслідок обстрілу Оріхова горіло приміщення кінотеатру, двоє цивільних отримали поранення.

"Прямо зараз ворог продовжує активні артилерійські обстріли вздовж лінії фронту. Але Запорізький край залишається форпостом вільної України", - додав він.

Нагадаємо, протягом доби 19 січня окупанти обстріляли 21 населений пункт Запорізької області. Зафіксовано 34 повідомлення про руйнування.