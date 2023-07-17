Росія обстріляла Краматорськ: двоє людей дістали поранення (ФОТО)

Окупаційні сили Російської Федерації здійснили черговий нічний ракетний удар по Краматорську. Внаслідок атаки двоє людей дістали поранення.

Про це повідомили пресслужба Краматорської міської ради та начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Фото: міська рада Краматорська Фото: міська рада Краматорська Фото: міська рада Краматорська Фото: міська рада Краматорська

Ціллю ворога став сектор, де розташовані багатоповерхівки. Ударом окупанти пошкодили житлові будинки та територію підприємства. Міськрада ще уточнює наслідки руйнувань.

Всього за добу росіяни поранили 4 жителів в Донецькій області. Внаслідок російських атак на Донецькому напрямку пошкоджено 8 будинків у Курахівській громаді, впродовж доби відбувалися обстріли Мар'їнки та Красногорівки.

Фото: Донецька ОВА Фото: Донецька ОВА Фото: Донецька ОВА Фото: Донецька ОВА Фото: Донецька ОВА Фото: Донецька ОВА

На Горлівському напрямку росіяни скинули 2 авіабомби на Нью-Йорк, одна з них зруйнувала 5-поверхівку. Всього у громаді пошкоджено 6 будинків, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт, у Часовоярській громаді — 3 будинки, у Костянтинівці — 6 будинків, школу і підприємство. 1 людина поранена і 5 будинків пошкоджено у Плещіївці Іллінівської громади.

На Лисичанському напрямку 3 будинки пошкоджено у Ямполі Лиманської громади, ще по одному у Сіверську та у Званівці.

Попередньої доби російські окупаційні війська атакували житловий фонд та цивільну інфраструктуру низки населених пунктів Донецької області. Внаслідок обстрілів загинули двоє цивільних. До цього окупанти також завдали численних ударів по населених пунктах Донецької області. Зокрема, скидали авіабомби та вели вогонь з артилерійських установок.