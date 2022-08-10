Росія обстріляла Миколаїв та область: троє людей отримали поранення, серед них — дитина

Вночі, 10 серпня, близько 01:40 російські війська обстріляли Миколаїв реактивними снарядами РСЗВ "Смерч". В результаті троє людей дістали поранення, серед них 13-річна дитина. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Російські військові також влучили по житлових будинках, території підприємства, складських приміщеннях та автобазі. Детальна інформація уточняється.

Читайте також Категорія Події Війна Війна Окупанти продовжують обстрілювати Харківську область

Крім того, під ворожий вогонь потрапили Миколаївський та Баштанський райони. У другій половині дня 9 серпня та вночі 10 серпня загарбники обстріляли населені пункти Галицинівської громади Миколаївського району. В результаті чого пошкоджено житлові будинки та загорілися хвойна підстилка і лісові насаджень Галицинівського лісового урочища.

9 серпня, у другій половині дня внаслідок обстрілів Первомайської громади в с. Костянтинівка відбулося займання сухостою поблизу житлових будинків.

Внаслідок обстрілів також горіли поля в с. Поляна та с. Широке Баштанського району.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ двічі за ніч на 10 серпня обстріляли із "Градів" Нікопольський район Дніпропетровської області. В результаті атак 13 людей загинули, ще 11 отримали поранення.