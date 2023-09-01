Росія обстріляла прикордонне місто на Сумщині: четверо поранених, пошкоджено десятки об'єктів (ФОТО)

Чотири людини були поранені внаслідок артилерійського обстрілу з території Росії прикордонного міста Середина-Буда вдень 1 вересня. Як повідомляє Сумська обласна прокуратура, він стався близько 12:00.

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Унаслідок атаки ворога осколкові поранення отримали місцеві жителі - 62-річна жінка, 66-річний, 59-річний та 49-річний чоловіки. Пошкоджено 16 багатоквартирних будинків та 12 приватних домогосподарств.

Крім того, пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури, п'ять адміністративних будівель та установ, три заклади освіти, магазини та транспортні засоби. Загалом правоохоронці отримали більше 100 повідомлень про пошкодження майна громадян.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу).

Фото: Сумська обласна прокуратура Фото: Сумська обласна прокуратура Фото: Сумська обласна прокуратура Фото: Сумська обласна прокуратура Фото: Сумська обласна прокуратура Фото: Сумська обласна прокуратура Фото: Сумська обласна прокуратура Фото: Сумська обласна прокуратура Фото: Сумська обласна прокуратура Фото: Сумська обласна прокуратура Фото: Сумська обласна прокуратура Фото: Сумська обласна прокуратура Фото: Сумська обласна прокуратура Фото: Сумська обласна прокуратура

Нагадаємо, що вдень 22 серпня росіяни також обстріляли Середину-Буду, і тоді теж було зафіксовано четверо поранених. Уламками було посічено фасади приватних будинків, пошкоджено транспортні засоби.