Росія обстріляла Сумщину. Є руйнування, постраждала одна жінка

Протягом дня 26 липня російські військові відкривали вогонь по трьом громадам Сумської області — Есманській, Краснопільській та Середино-Будській. Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький в Facebook.

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Близько 12 години дня окупанти атакували із міномету одне з сел Середино-Будської громади. А о сімнадцятій вечора почався мінометний вогонь, зафіксували 14 попадань.

"Внаслідок цього обстрілу пошкоджені вікна в будинках, паркани, лінія електропередач та трансформатор. А також розбиті будівлі однієї з баз відпочинку. Поранена 65-ти річна жінка - сторож бази", — резюмував Живицький.

Крім того, з шостої вечора почалися обстріли різних територій Краснопільської громади. Всього було 17 влучань з міномету і 12 з "Граду". Ближче до сьомої години вечора під мінометний вогонь потрапила Есманська громада.

Раніше ціллю росіян у Сумській стали приміщення Шалигинського лісництва, а також сільський громадський туалет та церква в Есманьській громаді. Тоді в результаті пошкоджено приміщення Шалигинського лісництва, згоріли 2 службові автомобілі. Один місцевий житель отримав поранення уламком ворожого боєприпасу, чоловік у лікарні.