Росія планує придбати в Ірану балістичні ракети - WSJ

Росія планує придбати балістичні ракети малої дальності в Ірану, причому поставки можуть відбутись вже весною 2024 року, повідомляє видання Wall Street Journal. Ці поставки можуть відбутися на додачу до балістичних ракет з КНДР, які Москва, ймовірно, почала отримувати в минулі тижні.

"Росія планує придбати в Ірану балістичні ракети малої дальності, що посилить здатність Москви вражати інфраструктуру України в критичний момент війни", - цитує видання офіційних осіб США.

Джерела видання допускають поставки Іраном ракет до РФ вже цієї весни, хоча досі немає впевненості, що угода була завершена.

За словами американських офіційних осіб, бажання Росії придбати ракети було очевидними в середині грудня, коли російська делегація прибула з візитом до іранського полігону, аби ознайомитись з ракетами та пов'язаним з ними обладнанням.

Зазначається, що плани Москви викликали глибоке занепокоєння в адміністрації президента США Джозефа Байдена, особливо на тлі того, що в Конгресі зменшилася підтримка продовження військової допомоги США Україні. Законодавці досі не ухвалили законопроект, який передбачає додаткове фінансування для України.

Крім того, за словами чиновників, РФ вже почала отримувати пускові установки та кілька десятків балістичних ракет із Північної Кореї після того, як в вересні лідери цих країн провели саміт на космодромі на Далекому Сході.

Звідки РФ отримує боєприпаси?

Військові аналітики вважають, що допомога з боку Ірану та КНДР може забезпечити важливий імпульс для країни-агресора РФ і дати їй можливість посилити свої атаки та придушити протиракетну оборону України.

Нагадаємо, Іран з 2022 року постачає Росії ударні дрони, також є домовленість про отримання балістичних ракет малої дальності.

Північна Корея, за інформацією ЗМІ, відправила до РФ понад мільйон артилерійських снарядів. Також у листопаді повідомлялося, що країна-агрессор могла отримати від КНДР ракети різних типів, у тому числі балістичні.