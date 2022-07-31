Росія погодилася допустити місію ООН і Червоного Хреста в колонію в Оленівці

Країна-агресор РФ погодилася допустити місію Організації Об'єднаних Націй і Міжнародного комітету Червоного Хреста на місце трагедії в Оленівці, де загинули українські військовополонені.

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Про це повідомляє Міноборони країни-агресора РФ.

У відомстві зазначили, що на користь проведення об'єктивного розслідування удару по СІЗО в Оленівці, який призвів до загибелі великої кількості українських військовополонених, офіційно запросили експертів ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста.

До цього українська влада вимагала від ООН та МКЧХ негайно відреагувати на теракт, вчинений РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій утримувалися полонені українські військовослужбовці.

Організація Об'єднаних Націй пообіцяла владі України підтримку у розслідуванні обстрілу виправної колонії в Оленівці, внаслідок якого загинули українські військовополонені.

Нагадаємо, російська пропаганда зранку 29 липня почала розповсюджувати дезінформацію про те, що нібито "ЗСУ завдали удару по колонії в Оленівці". При цьому насправді загарбники здійснили обстріл, щоб приховати свої воєнні злочини, зокрема катування військових полонених.

Служба безпеки перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у трагедії.

У свою чергу Офіс генпрокурора розпочав досудове розслідування завдання ракетного удару окупантами по території виправної колонії № 120.