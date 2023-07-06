Росія ракетою вдарила по багатоповерхівців у Львові. Є загиблі (ФОТО/ВІДЕО)

Окупаційні сили Російської Федерації вночі 6 червня завдали ракетних ударів по Львову. Влучили в багатоповерховий будинок. Станом на 07:00 загинуло 4 людини, травмовано - 9. Співробітники ДСНС врятували 7 осіб, евакуювали - 64.

Про це повідомили мер Андрій Садовий, голова Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максим Козицький та МВС.

Вибухи в місті пролунали близько третьої ночі. Згодом зафіксували влучання в будинок та пошкодження обʼєкта критичної інфраструктури у Львові.

Вулицю Стрийську перекрили, щоб сили ДСНС розібрали завали та дістали усіх людей з-під завалів. Фото: Telegram Садового

Внаслідок влучання в багатоповерхівку пошкоджено близько 60 квартир та 50 машин, що були поруч. На місці працює оперативний штаб. Рятівники розбирають завали, дістають людей. Мешканців готують до відселення.

"Це найбільша атака на цивільну інфраструктуру Львова від початку повномасштабного вторгнення. Є загиблі та поранені. Зруйновано більше 50 помешкань. Надзвичайники продовжують розбирати завали", - розповів Садовий.

На ракетний удар відреагував президент Володимир Зеленський. Він опублікував відео наслідків та написав: "Львів. Наслідки нічного удару російських терористів. На жаль, є поранені та загиблі. Мої співчуття рідним. Обов'язково буде відповідь ворогу. Відчутна".

Чим Росія атакувала Львів

Командування Повітряних сил ЗСУ уточнило, що близько 01:00 ночі 6 липня росіяни з акваторії Чорного моря випустив ракети. Встановлено, що ворог здійснив пуск ракети "Калібр" із надводних носіїв та підводних човнів. Кілька груп ракет спершу прямували в північному напрямку, а потім різко змінили курс на Захід.

"В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних сил вдалось знищити лише сім із десяти крилатих ракет "Калібр". На жаль, є влучання ракет по цивільних об’єктах у місті Львів. Висловлюємо співчуття родинам загиблих та постраждалим! Російські військові злочинці обов’язково будуть покарані!", — відзвітували військові.

Нагадаємо, попереднього разу Росія завдавала ударів по Львову в ніч на 20 червня. Тоді під час масованої атаки на Україну росіяни використали ударні дрони.