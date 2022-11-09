Росія спрямувала 190 снарядів та мін на Сумську область

Російські окупаційні війська 9 листопада випустили 190 снарядів та мін по прикордонним населеним пунктам Сумської області. Під ворожий вогонь потрапили сім громад регіону.

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Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, під обстрілами опинилася Зноб-Новгородська громада, об 11:30 по околицям одного із сіл російські військові стріляли із мінометів. Було 8 вибухів.

У Хотінській громаді під обстрілами були два прикордонні села. Близько 12:00 ворог вів вогонь із САУ (6 "прильотів") і майже одночасно випустив по іншому селу 42 снаряди.

"Краснопільська громада: о 13:30 ворог скинув вибухівку з безпілотника. Також в цей час зафіксовано 58 "прильотів" із АГС з боку Росії. Ще одну вибухівку типу ВОГ росіяни скинули з безпілотника на сусіднє прикордонне село. Без руйнувань", – зазначив він.

Крім того, близько 14:00 окупанти обстріляли два села Есманської громади. По одному випустили 20 снарядів із реактивної системи залпового вогню. Використали при цьому запалювальні боєприпаси. Внаслідок чого загорілося поле з кукурудзою. По іншому населеному пункту було 15 "прильотів" із РСЗВ.

По Миропільській громаді ворог стріляв із мінометів, було 15 вибухів і ще три "прильоти" із САУ. Шалигинську громаду росіяни обстріляли теж із мінометів, зафіксовано 10 "прильотів".

Середино-Будська громада теж потерпала від мінометного обстрілу з Росії, було 8 вибухів.

Нагадаємо, армія Російської Федерації 6 листопада двічі за день відкривала вогонь по Ворожбянській громаді в Сумській області. В результаті другого обстрілу загинула жінка.