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Росія спрямувала майже 100 снарядів та мін на Сумську область

Росія спрямувала майже 100 снарядів та мін на Сумську область

Російські окупаційні війська 1 листопада використали майже сотню снарядів та мін для нанесення ударів по прикордонним населеним пунктам в Сумській області. Під ворожий вогонь потрапили шість громад регіону.

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Про це в Facebook повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

У Шалигинській громаді від російських мінометних атак постраждали околиці одного з прикордонних сіл. Загалом зафіксували 17 вибухів. У Великописарівській громаді від російських атак постраждав автомобіль.

Юнаківську громаду росіяни обстріляли двічі. Удень більш як годину там тривав артилерійський обстріл із САУ. Зафіксовано 20 влучань. Ввечері росіяни пошкодили об'єкт енергосистеми.

Новослобідську громаду окупанти обстріляли також з мінометів. В результаті пошкоджені два будинки мирних мешканців. Один чоловік дістав поранення, його госпіталізували. В одному з господарств загинув кінь.

Глухівська громада зазнала обстрілу з реактивної артилерії, зафіксовано 15 влучань.  По околицям одного з сіл Миропільської громади з 20:00 вівся мінометний обстріл.

Нагадаємо, 17 жовтня армія країни-агресора РФ вдарила по критичній інфраструктурі в Сумській області. Тоді були постраждалі. 

До цього, 12 жовтня, окупаційні війська також обстріляли об'єкти інфраструктури у регіоні.

Автор:
Віта Молодан