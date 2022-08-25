Росія вбила 17-річного хлопця в Оріхові Запорізької області

Російські окупаційні війська обстріляли Оріхів Запорізької області. В результаті загинув 17-річний місцевий житель. Про це в Facebook повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

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Загарбники кілька годин поспіль вели вогонь із артилерії по місту. Хлопець дістав сильні поранення, він помер дорогою до шпиталю.

Ще одна 66-річна жінка з селища Преображенка зазнала тяжких поранень під час ворожої атаки.

"Черговий масований ворожий обстріл у місті Оріхів та населених пунктах навколо. Зруйновано десятки приватних будинків. Чекаємо на більш докладну інформацію!", — написав Старух.

Напередодні, у ніч проти 24 серпня, армія країни-агресора РФ двічі обстріляла два райони Запоріжжя. До цього росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю 18 серпня, тоді чотири ракети влучили в інфраструктурний об'єкт.