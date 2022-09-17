Росія вдарила ракетами по Харкову та Дніпропетровській області: виникли пожежі, є руйнування

Харківська область та Нікопольський район Дніпропетровської області черговий раз потрапили під ворожий вогонь. За останню добу та в ніч на 17 вересня окупанти завдали ракетного удару по самому Харкову, а по громадам Нікопольського району били з "Градів".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомили пресслужба ДСНС та очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

В Харківській області рятівники один раз виїжджали на ліквідацію пожежі, яка виникла через ворожі обстріли.

Близько 02:00 ворог вдарив ракетами по Харкову. Одна з них влучила у будівлю підприємства в Індустріальному районі міста. Пожежу на площі 200 квадратних метрів ліквідовувало 3 відділення ДСНС. Жертв та постраждалих немає.

В Дніпропетровській області під вогонь потрапили три громади — Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Ворог атакував шість разів, випустивши по мирних містах та селах більш ніж 90 снарядів.

"Попередньо, люди не постраждали. Понівечені будинки, автівки, ліцей, цех промислового підприємства, газоводи та лінії електропередач. В одному з сіл Мирівської громади зник зв’язок. Масштаби руйнацій уточнюються", — розповів Резніченко.

Харківська та Дніпропетровська область, а саме Нікопольський район, щоденно потрапляють під ворожий вогонь. 16 вересня від російських атак постраждали Слобідський та Київський райони міста. Того ж дня у Нікополі прилетіло понад 40 російських снарядів.